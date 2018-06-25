РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 25 июн. Во дворе дома №15 микрорайона Белая Дача подмосковных Котельников изменят схему движения, дорогу перенесут за жилой дом по просьбам жителей, сообщил в понедельник на выездном совещании временно исполняющий обязанности главы муниципалитета Андрей Булгаков.

В понедельник Булгаков посетил двор дома №15 в микрорайоне Белая Дача Котельников. Жители сообщили, что дорогу рядом с домом перекрывают, и из-за этого автомобили теперь будут ездить прямо у подъездов. Дорогу хотели перекрыть с 1 июля из-за строительства дома по соседству, стрела башенного крана будет выступать над дорогой.

«По технике безопасности мы должны дорогу закрыть, с одной стороны будет въезд только для спецтехники. Транзита автомобилей возле ваших подъездов не будет, дорогу пусть оборудуют сзади дома», – сказал Булгаков.

Он отметил, что жители должны совместно решить, делать ли дорогу односторонней и закольцовывать ее вокруг дома или нет. Также на ней установят «лежачие полицейские», появятся знаки запрета остановки и стоянки, нанесут разметку пешеходного перехода.

Помимо этого, уберут часть «зеленых» зон, там планируют в течение двух недель сделать порядка 10 парковочных мест. Жители идею поддержали. Также Булгаков поручил демонтировать две торговые палатки и подвинуть третью, чтобы парковочные места разместились и там.