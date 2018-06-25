РИАМО (РЕУТОВ) - 25 июн. В подмосковном Реутове волонтеры из числа сторонников партии «Единая Россия» собрали 16 килограммов детской летней и зимней одежды, 20 пар летней обуви, игрушки и бытовые вещи для помощи нуждающимся семья, сообщил в понедельник глава города Станислав Каторов.

«В понедельник, 25 июня, активисты передали все собранные вещи в благотворительный фонд «Дарю добро», начавший работу в 2018 году по инициативе Общества многодетных семей Московской области. Это нужно не только тем, кто попал в трудную жизненную ситуацию. Такие мероприятия напоминают всем реутовчанам, что главное назначение человека – делать добро!» – сказал Каторов.

Он добавил, что в рамках реализации партийного проекта единороссов «Крепкая семья» решаются вопросы не только по укреплению института семьи и семейного воспитания, но и поддержки малообеспеченных и многодетных граждан с детьми.

По сведениям Реутовского информагентства, бессрочный благотворительный проект «Дарю добро» функционирует как городская общественная организация при Фонде социальной поддержки населения Реутова. Обратиться за помощью сюда может каждый житель города. Кроме того, в пункт приема также можно принести одежду, обувь, игрушки. По всем вопросам можно обращаться по телефону: 8(905)552-42-99.