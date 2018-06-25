РИАМО - 25 июн. Губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал главу Талдомского округа Владислава Юдина лично следить за капитальным ремонтом школ, сейчас все образовательные организации муниципалитета фактически находятся на ремонте или в предремонтном состоянии.

«Обращаю ваше внимание на своевременное завершение ремонта, если есть какие-то сдвиги, нужно максимально быстро их устранить, держите все на своем личном контроле», - сказал Воробьев во время встречи с Юдиным.

Юдин рассказал, что все школы находятся на ремонте.

«Шестнадцать школ всего в округе, фактически они все находятся в ремонтных или предремонтных состояниях. Мы сделаем масштабное благоустройство, в прошлом году мы капитально отремонтировали третью школу, сделали фасад. В этом году мы сделаем благоустройство около школы», - уточнил глава.

Ранее Воробьев призвал Юдина следить за наличием в округе лекарств для льготников.