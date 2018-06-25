РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 июн. В Подольске на заседании межведомственной комиссии обсудят задолженность предприятий горокруга по налогам 26 июня, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Вопросы мобилизации доходов консолидированного бюджета Московской области обсудят во вторник, 26 июня, на заседании межведомственной комиссии муниципального образования «Городской округ Подольск Московской области». На заседание приглашены более 50 организаций собственников и арендаторов (12 физических лиц и 43 юрлица), имеющих налоговую задолженность на общую сумму 152,6 миллионов рублей», – говорится в сообщении.

В работе комиссии примут участие сотрудники администрации муниципалитета, комитета по финансам и налоговой политике, межрайонной ИФНС №5 России по Московской области, Подольской прокуратуры, городского отдела судебных приставов и УМВД по горокругу.

На сегодняшний день задолженность округа по налогам и сборам в консолидированный бюджет составляет 2,8 миллиардов рублей.