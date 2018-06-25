РИАМО - 25 июн. Льготники в Талдомском округе Подмосковья не должны испытывать нехватку лекарств, сообщил в понедельник губернатор Московской области Андрей Воробьев на встрече с главой Талдомского городского округа Владиславом Юдиным.

«Прошу вас обращать персональное внимание на систему здравоохранения и наличие лекарств, чтобы льготники ни в коем случае не испытывали перебоев», - сказал Воробьев.

В свою очередь Юдин отметил, что больших перебоев с лекарствами в округе нет.

«В основном было связано с онкологическими лекарствами, не в плане, что их не было. Предлагали замену препаратов», - отметил Юдин.