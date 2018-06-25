РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 25 июн. Глава подмосковных Люберец Владимир Ружицкий 27 июня проведет традиционную встречу с жителями городского округа на базе лицея №12, сообщил в понедельник на оперативном совещании в администрации сам глава.

«Двадцать седьмого июня в лицее №12 на улице Побратимов, дом 19 состоится очередная встреча главы округа Владимира Ружицкого с жителями. Все желающие могут принять участие и задать интересующие вопросы и получить на них ответы», – сказал Ружицкий.

Он уточнил, что встреча начнется в 18:00.