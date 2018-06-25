РИАМО (ЖУКОВСКИЙ) - 25 июн. Глава подмосковного Жуковского Андрей Войтюк поздравил с юбилеем директора муниципального учреждения культуры «Жуковский симфонический оркестр» Татьяну Григорьеву, женщине вручили награду за профессионализм и многолетний труд.

«Поздравили с юбилеем директора муниципального учреждения культуры «Жуковский симфонический оркестр» Татьяну Григорьеву и вручили грамоту за многолетний плодотворный труд, профессионализм в работе и высокие творческие достижения», – написал Войтюк в своем аккаунте в Instagram.

Жуковский симфонический оркестр основан в 1960 году. Зарубежная концертная деятельность коллектива началась в 1991 году с поездки на Европейскую оркестровую встречу, проходившую в Швейцарии. Затем последовали выступления на фестивалях в Венгрии, Дании, Польше и Швеции.