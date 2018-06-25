РИАМО – 25 июн. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила сделать 19 апреля памятной датой - Днем принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи, сообщает в понедельник Газета.ru.

«Законопроектом устанавливается новая памятная дата России - 19 апреля — День принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи (1783 год)», — говорится в тексте законопроекта, внесенного в Госдуму спикером.

Таким образом, праздник напомнит о «подлинных геополитических событиях», которые побудили императрицу Екатерину II в 1783 году подписать манифест о принятии региона в состав империи.

В манифесте, который подписала императрица, не упоминается о присоединении или иной форме авторитарного, а тем более силового влияния на вхождение Крымского полуострова в состав России.

Крым до принятия манифеста Екатериной II имел давние исторические связи с Россией и являлся «колыбелью русского православия».