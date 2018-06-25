РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 июн. В парке Талалихина Подольска в праздновании Дня молодежи, которое проходило 24 июня, приняли участие около 4 тысяч человек, сообщил «РИАМО в Подольске» сотрудник парка.

«В парке имени Талалихина в Подольске 24 июня проходил праздник, посвященный Дню молодежи. В рамках мероприятия для горожан проводили спортивную и развлекательную программу, а также концерт творческих коллективов и многое другое. Всего в этот день парк посетили около 4 тысяч человек», – сказал сотрудник.

Праздник организовывал комитет по делам молодежи администрации горокруга. На мероприятии проходили турниры по лазертагу, армрестлингу и силовому экстриму. Также прошли показательные выступления по кикбоксингу, борьбе и самообороне.

Кроме того, все желающие могли сфотографироваться с эксклюзивной мототехникой и покататься на ней, а мототеатр «Русский прорыв» на центральной площадке показал дымовое шоу, катание на различной мототехнике и трюки.