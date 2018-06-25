РИАМО - 25 июн. На IV международном музыкальном фестивале «Джазовые сезоны» ожидается более 4,5 тысяч гостей, фестиваль пройдет в музее-заповеднике «Горки Ленинские» в Ленинском районе Московской области с 7 по 8 июля, сообщил в понедельник в ходе пресс-конференции в РИАМО народный артист России, художественный руководитель Московского джазового оркестра Игорь Бутман.

«В прошлом году при всей ужасной погоде фестиваль посетили 4,5 тысячи участников. В этом году, я уверен, что преодолеем цифру в 4,5 тысячи, ожидаем еще больше», - сказал Бутман.

Он отметил, что абонемент на два дня фестиваля будет стоить 2,5 тысячи рублей, также можно приобрести билет на один день за 1,5 тысячи рублей.

«Интерес к джазу растет в геометрической прогрессии, мы видим интерес публики. <…> Наш фестиваль зарекомендовал себя великолепной атмосферой, потрясающим звуком, в этом месте благодаря аллеям и лесу получается потрясающий звук», - добавил Бутман.

По его словам, хедлайнерами фестиваля «Джазовые сезоны» станут квартет Ambrose Akinmusire из США, пианист Jonah Nilsson из Швеции, Большой джазовый оркестр Петра Востокова, Vаn Quartet из Армении. Также на фестивале выступит сам Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр.