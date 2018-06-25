РИАМО (ЖУКОВСКИЙ) - 25 июн. Семь выпускников из школ подмосковного Жуковского написали Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по русскому языку на 100 баллов, сообщается на сайте администрации городского округа.

«Высший балл получили семь выпускников школ наукограда: трое из гимназии №1 и по одному из школ №№10, 12, 13 и лицея №14. Учителя, подготовившие «стобалльников», получат премию от регионального министерства образования», – говорится в сообщении.

На проверку работ уходит примерно две недели с момента написания каждого экзамена. Основной этап ЕГЭ завершился 20 июня, поэтому окончательные результаты станут известны не позднее 5 июля.

Кроме того, для пересдачи экзаменов предусмотрены резервные дни – баллы, полученные в дополнительный период, выпускники узнают 17 июля.