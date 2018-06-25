РИАМО - 25 июн. В столичном районе Хамовники ввели временные ограничения движения из-за проведения футбольного матча между сборными командами Дании и Франции на стадионе «Лужники» 26 июня, в частности, ряд улиц доступен только для владельцев специальных разрешений, говорится в сообщении пресс-службы Центра организации дорожного движения Москвы.

«С 25 по 26 июня в Хамовниках введены временные ограничения движения в связи с проведением футбольного матча чемпионата мира FIFA-2018 на стадионе «Лужники». Автомобилистам необходимо объезжать улицы, доступ к которым закрыт: Лужнецкий проезд, Новодевичья набережная, Ростовская набережная, Саввинская набережная, Хамовнический Вал (от Новодевичьей набережной до Комсомольского проспекта)», — говорится в сообщении.

В понедельник и 26 июня будут закрыты съезды с внутренней стороны Третьего транспортного кольца (ТТК) в районе стадиона «Лужники» на улицу Хамовнический Вал и с внешней стороны ТТК на Комсомольский проспект.

Ряд улиц доступен только для владельцев разрешений, которые можно оформить в префектуре округов. Это Абрикосовский переулок, Кооперативная (от улицы Усачева до улицы Доватора), Малый Саввинский переулок, Новодевичий проезд, улица 10-летия Октября (от Лужнецкого проезда до улицы Усачева), Большая Пироговская (от Лужнецкого проезда до пересечения с Трубецкой), улица Ефремова (от Хамовнического Вала до Проектируемого проезда №2309), Малая Пироговская (от Лужнецкого проезда до пересечения с Трубецкой), Погодинская (от Большого Саввинского переулка до Новодевичьего проезда), улица Савельева, улица Усачева (от Хамовнического Вала до пересечения с Трубецкой), Хамовнический Вал (от Комсомольского проспекта до Фрунзенской набережной), Усачевский переулок, Учебный переулок, Фрунзенская набережная.

Кроме того, в понедельник и 26 июня из-за матча введены дополнительные ограничения на стоянку и остановку на улицах: 3-я Фрунзенская (от улицы Доватора до улицы Ефремова); Доватора (от улицы 10-летия Октября до 3-й Фрунзенской); Ефремова (от 3-й Фрунзенской до Трубецкой).

«Обращаем внимание жителей, что при движении от Фрунзенской набережной закрыт съезд с 3-й Фрунзенской улицы на основной ход Комсомольского проспекта. При съезде с основного хода Комсомольского проспекта водители смогут проехать только в прямом направлении. До конца чемпионата также закрыт съезд с внешней стороны ТТК на Новодевичью набережную и ограничен проезд на Лужнецкой набережной и улице Лужники», — добавляется в сообщении.

В 17:00 26 июня в «Лужниках» пройдет матч Дания – Франция.

Россия первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу FIFA. Игры проходят в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге. ЧМ-2018 завершится 15 июля.