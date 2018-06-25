РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 июн. Школу молодых журналистов открыли на базе детского оздоровительного центра «Родина» в Подольске, профессиональному мастерству будут обучаться 50 юных горожан, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Школа молодых журналистов открылась в оздоровительном центре «Родина» Подольска 24 июня. Она будет работать до конца текущего месяца на базе центра в поселке Поливаново. В работе школы примут участие 50 подольских ребят, ориентированных на работу в СМИ», – говорится в сообщении.

Школу журналистов посетят с лекциями известные журналисты, редакторы газет и журналов, депутаты. В понедельник запланировано выступление председателя Союза журналистов Подмосковья Натальи Чернышовой.

«За неделю ребята научатся брать интервью и превращать их в новости в разных жанрах журналистики, научатся писать тексты, заниматься версткой текста и монтажом», – поясняется в материале.

В школе молодых журналистов профильную подготовку прошли более 2 тысяч человек, многие из которых теперь работают в газетах, на телевидении, в интернет-изданиях. Традиционно в школе действуют газета, радио, телевидение и интернет-издание, которые возглавляют молодые журналисты.