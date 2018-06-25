РИАМО - 25 июн. Малого подорлика, который является редчайшей хищной птицей, обнаружили экологи в Лотошинском районе, гнездования птицы взяты под особую охрану, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

«Эксперты природоохранного фонда «Верховье» в ходе мониторинга лесов Лотошинского района обнаружили несколько неизвестных популяций редких растений и животных, и подтверждено обитание ранее изученных в этой местности. В частности, ученые в очередной раз увидели парящего малого подорлика. Это одна из редчайших хищных птиц Подмосковья», - говорится в сообщении.

Сейчас малый подорлик занесен в Красную книгу России и в Красную книгу Московской области. По облику он напоминает некрупного орла с размахом крыльев в 1,5 метра и является одной из самых больших птиц региона.

Как говорится в сообщении, причиной редкости малого подорлика является то, что обычно за сезон выживает и вылетает из гнезда только один птенец.

«Встреча его в гнездовой сезон позволяет считать, что малый подорлик продолжает гнездиться в Лотошинском районе», - отметил министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган.

Места известного и вероятного гнездования малого подорлика взяты под особую охрану. Малый подорлик гнездится в старых заболоченных лиственных и смешанных лесах с крупными деревьями, чередующимися с открытыми участками. Если первое гнездование проходит успешно, то малые подорлики возвращаются в то же место для выведения птенцов в течение многих лет.