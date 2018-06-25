РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 25 июн. В период с 18 по 25 июня в службу-112 городского округа поступило 8 301 сообщение от жителей, сообщил в понедельник на оперативном совещании глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«За минувшую неделю (с 18 по 25 июня – ред.) в ЕДДС 112 городского округа Люберец поступило 8 301 сообщение, 493 – на горячую линию администрации, 7 808 – по единому номеру «112»», – сказал Ружицкий.

Он уточнил, что на горячую линию администрации 22 обращения поступило по вопросам работы ЖКХ, пять – по работе уличного освещения, 38 – по вопросам экологии, три – по вопросам благоустройства территории, по два обращения связаны с охраной общественного порядка и содержания проезжей части и тротуаров, по одному – с работой общественного транспорта, ГИБДД и борьбой с бездомными животными. Кроме того, 415 обращений носили информационный характер. Все обращения направлены должностным лицам администрации для контроля исполнения.

«В службу-112 Люберец за неделю поступило 3 904 обращения по вопросам работы оказания скорой медицинской помощи, 1 717 – полиции и ГИБДД, 23 звонка связаны с вызовами пожарных и спасателей, 32 – аварийной газовой службы», – отметил Ружицкий.

По его словам, в ЕДС ЖКХ за неделю поступило 4 747 обращений. Из них по вопросам электроснабжения – 443, водоснабжения – 548, 16 – по работе центрального отопления, обслуживания домов и придомовой территории – 339, освещение подъездов и дворов – 31, 3 370 обращений носили справочный характер.

«Всего с начала 2018 года в службу-112 Люберец поступило 203 400 обращений. За прошедшую неделю на территории городского округа чрезвычайных происшествий не зафиксировано, служба работала в штатном режиме, жалоб на работу службы не поступало», – заключил Ружицкий.