РИАМО - 25 июн. Более 1,5 тысяч человек устроились на работу водителями автобусов в «Мострансавто» с начала 2018 года, при этом большой интерес к вакансиям проявляют молодые люди, сообщается на официальном портале правительства Московской области.
«С начала года ГУП Московской области «Мострансавто» проводит масштабную кампанию по набору водителей, благодаря которой в филиалы удалось привлечь высококвалифицированные кадры. Так, с 1 января было принято уже более 1,5 тысяч водителей, вакантными остаются порядка 500 должностей. По состоянию на 15 июня 2018 года численность водительского состава на предприятии составляет 8636 человек», - сказал представитель пресс-службы «Мострансавто».
Также в компании отмечают увеличение интереса к профессии водителя среди молодых людей.
«На данный момент 14% от общего числа водителей – работники в возрасте от 21 года до 35 лет», - отметил сотрудник пресс-службы.
Он также уточнил, что в настоящий момент средний возраст водителей «Мострансавто» – 47 лет.
Кроме того, он добавил, что с 1 февраля этого года в компании произошло повышение заработной платы в среднем на 24% по всем филиалам, сегодня она составляет от 45 до 60 тысяч рублей. Всем сотрудникам гарантируется полное соблюдение трудового законодательства, государственные социальные гарантии. Специалистам из других городов предоставляется общежитие.
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