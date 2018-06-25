РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 июн. Новая строительная компания «Гранель» уже к концу 2018 года планирует завершить строительство долгостроя ЖК «Эстет» в микрорайоне Климовск Подольска, говорится в сообщении пресс-службы строительной компании.

Строительство ЖК «Эстет» в микрорайоне Климовск началось в 2007 году, но уже в 2008 году все работы были приостановлены. Долгострой не относится к проблемным объектам, однако с 2009 года ситуацию контролирует правительство Московской области. Первоначально застройщиком была компания ООО «ПКП Лидер», которую в 2009 году признали банкротом. Действующий застройщик ООО «Премьер-инвест» был привлечен в рамках мирового соглашения. В результате несоблюдения сроков ввода объекта в эксплуатацию, были нарушены права около 800 дольщиков.

«Группа компаний «Гранель» берет на себя обязательства по завершению строительства корпуса №7 жилого комплекса «Эстет», который расположен в микрорайоне Климовск Подольска. Объем инвестиций на достройку составит более 60 миллионов рублей. Решение о завершении строительства корпуса №7 жилого комплекса «Эстет» было принято в июне 2018 года на основании договоренностей с министерством строительного комплекса Московской области совместно с администрацией Подольска», – говорится в сообщении.

В ближайшее время застройщик планирует уточнить стоимость строительства, разработать график работ и схему финансирования, после чего достройка объекта возобновится. Ввод домов в эксплуатацию и передача ключей запланированы на конец 2018 года.

ЖК «Эстет» не первый объект, который достраивает данная компания. В марте 2016 года она взяла на себя обязательства по достройке ЖК «Квартал Лукино» в Балашихе, а в марте 2018 года более 688 дольщиков получили ключи от своих квартир.