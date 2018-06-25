РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 июн. В школе №29 подмосковного Подольска для старшеклассников округа планируют открыть инженерный класс и летнюю школу инновационных технологий, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

«Образовательный проект «Инженерный класс» под патронатом национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» открывается в школе №29 Подольска. В него принимаются ребята, окончившие 9-й класс на «хорошо» и «отлично», и желающие подготовить себя не только к выбору будущей профессии, но и попасть в специализированный класс, в основе учебной программы которого лежит проектная деятельность», – говорится в сообщении.

В процессе учебы ребята смогут по желанию выбрать три спецкурса, которые будут вести преподаватели МФТИ, МИФИ, МГУ и других ведущих вузов. Отбор в инженерный класс проходит по адресу: улица Парковая, 16, школа №29.

«Кроме того, на базе 29-й школы с 1 июля начнет работать летняя школа инновационных технологий. Для всех ребят, которые хотят освоить самые крутые IT-технологии и стать востребованными специалистами, обладающими компетенциями будущего, запланированы два курса: «Введение в интернет вещей» и «3D моделирование и создание интерактивного контента»», – отмечается в сообщении.

В школу приглашаются учащиеся 7–10 классов, интересующиеся современными инструментами в области IT-технологий. Обучение на двух курсах бесплатное и будет состоять из восьми занятий по два академических часа. Все желающие смогут посещать как оба курса, так и один по выбору. Занятия проходят по понедельникам и четвергам. Записаться или узнать подробности можно по телефону: 8(903)689-02-70.