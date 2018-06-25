РИАМО - 25 июн. Тело повара с ножевым ранением обнаружили накануне в одном из ресторанов в микрорайоне Новогорск в подмосковных Химках, по данному факту возбуждено уголовное дело, говорится в сообщении пресс-службы Главного следственного управления СК РФ по Московской области.

«В городском округе Химки в помещении ресторана Sport Point 24 июня обнаружено тело повара с проникающим ножевым ранением. По данному факту следственным отделом по городу Химки ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство)», - говорится в сообщении.

В ходе проведения комплекса следственных действий по подозрению в совершении убийства задержан официант данного заведения. Мотивы преступления устанавливаются.

«Ресторан Sport Point находится в жилом микрорайоне Новогорск, улица Олимпийская в Химках. Также на территории Московского региона есть учебно-тренировочный центр «Новогорск» - это федеральная база подготовки сборных команд России, в том числе и по футболу. Но УТЦ «Новогорск» никакого отношения не имеет к месту преступления», - подчеркивается в сообщении.