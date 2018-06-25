РИАМО (ЖУКОВСКИЙ) – 25 июн. Специалисты Центрального аэрогидродинамического института имени профессора Жуковского (ЦАГИ) испытали модель легкого конвертируемого самолета с внешним баком для криогенного топлива, установленным на профилированных стойках над фюзеляжем, сообщается на сайте института.

Эксперименты проводились в аэродинамической трубе малых скоростей ЦАГИ.

«В ходе исследований ученые определили влияние бака на аэродинамические характеристики самолета, а также на эффективность вертикального оперения и руля направления. Выявлено, что установка внешнего бака вызывает ожидаемое снижение аэродинамического качества и путевой устойчивости, но в целом не требует изменения основных параметров компоновки», – говорится в сообщении.

Ранее специалисты института проводили испытания модели криоплана с Н-образным оперением, вскоре им предстоит выяснить влияние бака на аэродинамические характеристики на режимах взлета и посадки, а также исследовать ряд модификаций по уменьшению негативного воздействия внешнего бака на аэродинамику самолета.

Легкий конвертируемый самолет может использоваться как для пассажирских, так и для грузовых перевозок без изменения типовой конструкции. Летательный аппарат сможет перевозить 50 пассажиров на расстояние 1 500 километров или 6 тонн груза на дальность 1 000 километров. Его крейсерская скорость составляет 480 километров в час. Летательный аппарат должен заменить выбывающие Ан-24/26 на рынке местных и региональных перевозок России.