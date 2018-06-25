РИАМО (КОРОЛЕВ) - 25 июн. Шахматист из Королева стал бронзовым призером первенства мира по шахматам, рапиду и блицу, говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

Детское первенство мира по шахматам прошло в Минске с 22 по 24 июня. В соревнованиях приняли участие представители из 27 стран, 167 спортсменов до 8 лет.

«Успешно выступил воспитанник МБУ «СШ «Дебют» Красноперов Платон (тренер Серегин Петр Владимирович). В категории мальчики до 8 лет в дисциплине «Рапид» он стал бронзовым призером с результатом 7,5 очков из 9 возможных. От всей души поздравляем Платона с грандиозным успехом», – говорится в сообщении.