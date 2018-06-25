РИАМО - 25 июн. Заочный арест бывшего директора департамента управления имуществом и инвестиционной политики министерства культуры России Бориса Мазо признали законным, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы Мосгорсуда.

«Мосгорсуд оставил постановление Басманного суда о заочном аресте Мазо в силе, апелляцию без удовлетворения», - сказал собеседник агентства.

Ранее в столице задержали бывшего заместителя министра культуры РФ Григория Пирумова и главу компании «Роспан» Никиту Колесникова по подозрению в хищении 450 миллионов рублей, выделенных на строительство комплекса зданий и фондохранилища ФГБУК «Государственный Эрмитаж».

Кроме Пирумова и Колесникова, в совершении преступления подозревается также экс-директор департамента управления имуществом и инвестиционной политики министерства культуры РФ Борис Мазо.

В октябре 2017 года суд приговорил Пирумова к 1,5 годам колонии общего режима по резонансному «делу реставраторов». Его освободили в зале суда, так как он уже отбыл срок наказания в СИЗО.