РИАМО (СТУПИНО) – 25 июн. Погибшим в ДТП в городском округе Ступино оказался 71-летний житель Москвы, сообщил Ступинскому информагентству источник в Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) Ступина.

По данным агентства, автомобиль перевернулся в подмосковном Ступине, в результате дорожной аварии один человек погиб и еще один пострадал.

«24 июня в 17:37 поступило сообщение о том, что на участке автодороги А-108-Игнатьево-Дубнево 61-летний водитель автомобиля Renault Logan совершил столкновение с препятствием. В результате ДТП водитель легковушки с травмами различной степени тяжести был доставлен в Ступинскую ЦРКБ, пассажир авто – 71-летний житель Москвы – погиб на месте», – сказал собеседник агентства.

По сведениям агентства, для выяснения причин инцидента ведется проверка.