РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 25 июн. Сильный ветер повредил окна в жилом доме в микрорайоне Самолет Люберец, сообщил «РИАМО в Люберцах» сотрудник пресс-службы управляющей компании «Самолет».

Двадцать третьего июня местная жительница в соцсетях написала о падении окна на тротуар. Оно упало рядом с автомобилями и разбилось вдребезги. Никто не пострадал.

«Управляющей компанией был составлен акт по факту инцидента. Работники провели визуальный осмотр и пытаются выяснить факт случившегося. Пока мы можем предположить, что это из-за сильного ветра», – сказал сотрудник.

На данный момент обращений от собственника или других жильцов в УК не поступало. В случае возникновения обращений, сотрудники компании готовы провести подробный анализ и разобраться в причинах случившегося.