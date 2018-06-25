РИАМО - 25 июн. В министерстве потребительского рынка и услуг Московской области посчитали, во сколько обошелся жителям региона школьный выпускной, по результатам мониторинга цен в среднем этот показатель в нынешнем году составил 7,6 тысячи рублей на человека, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Мониторинг цен в предприятиях общественного питания Московской области, ставших основными площадками для проведения выпускных балов, показал, что средний чек в кафе и ресторанах Подмосковья составил 1,5 тысячи рублей на человека. В него вошли холодные и горячие закуски, салат, основное блюдо, десерт и безалкогольные напитки. Праздничное платье для девушек можно было приобрести по цене от 2,5 тысяч рублей, мужской костюм – от 3,1 тысячи рублей; цены на обувь также варьируются в районе 2,5 тысячи рублей», - сказал министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников.

По его словам, еще одна крупная статья расходов выпускниц – услуги салонов красоты. В Подмосковье порядка 4,8 тысячи таких объектов, и цены могут варьироваться по области в несколько раз в зависимости от салона.

«В среднем цена укладки составляет от 600 до 3 тысяч рублей в зависимости от сложности. На дополнительные услуги (маникюр, макияж) жительницы региона потратили порядка 500 рублей на человека. Во многих парикмахерских региона были предусмотрены дополнительные скидки для виновниц торжества», - добавляется в сообщении.

Министр отметил, что в последнее время вырос спрос на прокат одежды для выпускного вечера. Службы проката сегодня предлагают большой выбор качественной брендовой одежды по приемлемым ценам – от 1,5 тысяч рублей. При этом уровень цены зависит от категории наряда. Также с каждым годом все больше выпускников предпочитают заказывать одежду в интернет-магазинах, в этом случае стоимость наряда обходилась в среднем на 5-7% процентов ниже стоимости аналогичных вещей в офлайн-магазинах.