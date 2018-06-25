РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 июн. Госжилинспекция Московской области выявила факт отсутствия квалификационного аттестата у руководителя управляющей организации в Подольске, сообщается на сайте ведомства.

В ходе внеплановой проверки Госжилинспекции стало известно, что у гендиректора организации ООО «Диском Сервис» не было аттестата. Инспекторы выдали предписание об устранении нарушения в течение 10 дней. Были составлены протоколы о неисполнении лицензионных требований – как в отношении управляющей компании, так и персонально ее руководителя.

«Предписание Госжилинспекции Подмосковья способствовало тому, что директор ООО «Диском Сервис» из Подольска стал занимать свою должность легитимно. Руководитель УК получил квалификационный аттестат. Таким образом, было устранено нарушение лицензионных требований. Решение о наказании виновных в ближайшее время примет мировой суд», – говорится в сообщении.

По истечении срока предписания в надзорное ведомство руководителем был представлен квалификационный аттестат. Кодекс об административных правонарушениях предусматривает по данной статье штраф до 300 тысяч рублей на юридическое лицо и до 100 тысяч рублей на должностное.

«Наличие квалификационного аттестата означает, что его обладатель показал необходимые для исполнения своих обязанностей знания. Наличие этого документа у первого лица УК обязательно. Пройти испытания и получить документ могут все сотрудники. По крайней мере, руководители структурных подразделений должны стремиться иметь его. Ведь в Подмосковье экзамен на получение аттестата успешно сдают даже непрофессионалы, активные жители», – отметил руководитель Госжилинспекции Московской области Вадим Соков.