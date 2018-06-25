РИАМО - 25 июн. С 26 июня все пригородные поезда сообщением Москва – Узуново Павелецкого направления Московской железной дороги (МЖД) начнут останавливаться для посадки и высадки пассажиров на остановочном пункте 131 километр, говорится в сообщении пресс-службы МЖД.

Ранее на этой платформе останавливались только электрички, выполняющие рейсы в Москву.

«Для того чтобы электрички, следующие из Москвы, смогли останавливаться на остановочном пункте 131 километр, столичные железнодорожники построили новую платформу. Теперь жителям расположенных в округе населенных пунктов не придется делать круговой маршрут с пересадкой на соседей на платформе «Пурлово», – говорится в сообщении.

Новая платформа повысит транспортную доступность городского округа Кашира, поездка пассажиров станет комфортнее и будет занимать меньше времени.

Со всеми изменениями в расписании пригородных поездов можно ознакомиться на вокзалах и остановочных пунктах, а также на официальном сайте ОАО «РЖД» (http://pass.rzd.ru).