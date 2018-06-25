РИАМО - 25 июн. Сотрудники Госжилинспекции Московской области обнаружили более двух тысяч нарушений жилищного законодательства за прошедшую неделю, выписали более 150 штрафов, сообщается на сайте надзорного ведомства.

«С 18 по 22 июня 2018 года в ходе проведения мероприятий по региональному государственному жилищному надзору и лицензионному контролю Госжилинспекция Московской области выявила 2314 нарушений жилищного законодательства. Было выдано 220 предписаний об их устранении и составлено 154 протокола об административной ответственности», – сообщил руководитель ведомства Вадим Соков.

Больше всего протоколов на минувшей неделе инспекторы составили в Воскресенском районе. 12 административных дел завели в отношении АО «УК «ДомСервис», МУП «Управление домами» и МУП «Белоозерское ЖКХ». Основные нарушения этих управляющих компаний: несоблюдение лицензионных требований, нарушение законодательства об энергоэффективности, недоведение до собственников предложений по энергосбережению и неуплата в установленный срок штрафов Госжилинспекции.

В городском округе Красногорск за те же нарушения выписали девять протоколов на ООО «УК «Феникс», ООО «Протон», ООО «ККС», ООО «Вектор Сервис», ООО «Комфорт Эстейт» и ООО «ХаусМастер 24».

Также девять административных дел рассмотрены в городском округе Балашиха. За нарушение правил безопасного использования газового оборудования и требований энергоэффективности наказание понесли ООО «Регион-Строй», ООО «Наш Дом», ООО «ГРАД+СЕРВИС» и ООО «Комфорт».

Кроме того, отметил Соков, в течение прошлой недели жилищные инспекторы Московской области обследовали состояние фасадов и тепловых контуров в 2839 многоквартирных подмосковных домах. Нарушения теплового контура (повреждения или отсутствие оконных и дверных заполнений, неплотное закрытие оконных рам и входных дверей, отсутствие самозакрывающих устройств на дверях подъездов) были обнаружены в 246 домах. Наибольшее их количество - в городских округах Балашиха (33), Королев и Шатура (по 27).

Местные разрушения облицовки, трещины в штукатурке, повреждение несущих конструкций балконов и водосточных труб выявлены в 228 домах. Больше всего их на территории городских округов Мытищи (53), Королев (41) и Красногорск (30).

На устранение всех нарушений выданы предписания, исполнение которых Госжилинспекция Московской области проверит в установленные сроки.