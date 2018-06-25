РИАМО - 25 июн. Более трем тысячам человек в Подмосковье сделали прививку от клещевого вирусного энцефалита, чаще всего это жители районов, где зафиксировали инфекционные очаги, командированные гости, студенты стройотрядов, туристы, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Московской области.

«Продолжается контроль за вакцинопрофилактикой клещевого вирусного энцефалита, в Московской области привито более трех тысяч человек. Профилактические прививки против клещевого энцефалита проводятся лицам отдельных профессий, работающим в эндемичных очагах или выезжающих в них», - говорится в сообщении.

Чаще всего прививки делают командированным гостям, студентам строительных отрядов, туристам, выезжающим на отдых и на садово-огородные участки.

Чтобы избежать инфекционных заболеваний, передающихся с укусами клещей, проводится обработка территорий химическими препаратами, по состоянию на 22 июня площадь обработок составила более двух тысяч гектаров. Чаще всего специалисты ведомства обрабатывали средствами от клещей территории летних оздоровительных учреждений.

Сотрудники управления рекомендуют людям, собирающимся в лес, одеваться в светлую одежду (для быстрого обнаружения клещей), а также одежду которая максимально закрывает тело: рубашка с длинным рукавом, штаны с резинкой на лодыжке, шарф на шее, капюшон или кепка на голове (для создания клещам препятствия к доступу к поверхности тела человека).

Одежду следует обрабатывать репеллентами, отпугивающими клещей. Во время нахождения в лесу или парке советуют не сидеть в траве и не контактировать с листвой кустов и деревьев, периодически проводить осмотр тела на наличие клещей.

В случае обнаружения на теле присосавшегося клеща необходимо немедленно обратится в медицинскую организацию за получением квалифицированной медицинской помощи и организации лабораторного исследования клеща на наличие возбудителей инфекционных заболеваний, передающихся при укусе.

Клещевой вирусный энцефалит – острое инфекционное вирусное заболевание, с преимущественным поражением центральной нервной системы. Последствия заболевания: от полного выздоровления до нарушений здоровья, приводящих к инвалидности и смерти.