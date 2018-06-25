РИАМО - 25 июн. В районе Свиблово, на Снежной улице в Москве открылся новый магазин сети «Читай-город», в нем представлен большой выбор художественной, деловой и учебной литературы, говорится в сообщении пресс-службы сети.

«В ТРЦ «Свиблово» открылся магазин крупнейшей федеральной книготорговой сети «Читай-город». На многочисленных полках представлен богатый выбор литературы всех жанров и направлений. Необходимые для учебы и работы канцелярские товары, все для детского и взрослого творчества, разнообразный ассортимент подарков и сувениров на любой вкус», - говорится в сообщении.

Родители, которые хотят заинтересовать детей чтением, могут найти в магазине красочные и оригинальные детские книги для разного возраста. Помимо художественных книг, в магазине представлена учебная и деловая литература. Также покупателям предлагают подарочный сертификат на 500, 1 тысячу, 3 тысячи рублей. Это универсальный подарок для читателя любого возраста.

В интернет-магазине сети представлен еще больший выбор книг, причем интернет-заказы в розничный магазин «Читай-город» доставляются бесплатно.

Новый «Читай-город» располагается по адресу: Снежная улица, 27, ТРЦ «Свиблово».

В настоящее время федеральная сеть книжных магазинов «Читай-город» насчитывает более 400 магазинов по всей России. «Читай-город» является победителем Международной общественной премии Retailer of the Year и признан «Лучшим сетевым магазином России 2017-2018» и «Лучшим интернет-магазином России 2017-2018» в категории «Книги».