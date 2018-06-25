РИАМО - 25 июн. Специалисты по заданию Мосгорнаследия разработают проект реставрации Троицкой церкви в поселении Роговское Троицкого административного округа Москвы, после этого в храме проведут реставрационные работы, говорится в сообщении пресс-службы департамента культурного наследия столицы.

Церковь во имя Святой Живоначальной Троицы (объект культурного наследия федерального значения) находится на территории новой Москвы, по адресу: поселение Роговское, деревня Васюнино, дом 88.

«Департамент культурного наследия Москвы в ответ на обращение прихода храма выдал задание на разработку научного проекта реставрации Троицкой церкви в поселении Роговское Троицкого административного округа. После разработки проекта реставрации и его согласования с Мосгорнаследием будет выдано разрешение на проведение работ», – отмечается в сообщении.

Как подчеркнул глава столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов, для разработки научно-проектной документации специалистам предстоит провести историко-архивные и библиографические исследования, изучить инженерно-технические особенности здания, описать будущие архитектурные и конструктивные решения. В проекте должны быть представлены рекомендации по реставрации монументальной живописи, а также другие разделы, предусмотренные законодательством.

«Троицкая церковь смело может быть названа достопримечательностью поселения Роговское. Построенная в 1735 году по челобитью вотчинника Г.М. Челищева, сегодня она регулярно принимает в своих стенах прихожан. Постоянные богослужения здесь возобновились в 1996 году, до этого с начала 1930-х годов храм не работал и какое-то время использовался под сельскохозяйственные нужды», – сказал Емельянов.

Церковь во имя святой Живоначальной Троицы была построена в 1735 году. Бесстолпный ярусный башенный храм выполнен из кирпича и в своем составе имеет двухсветный четверик, несущий два восьмерика, верхний из которых служит ярусом звона. К середине XIX века здесь были пристроены трапезная (с двумя приделами) и основание колокольни. Приделы трапезной были названы в честь Благовещения Пресвятой Богородицы и в честь иконы Божьей Матери «Всех скорбящих радость».