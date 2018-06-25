РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 25 июн. В городском округе Люберцы с 18 июня владельцы почти 80 частных домовладений заключили договоры на вывоз мусора, сообщил в понедельник на оперативном совещании глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«Продолжаются работы по проверке заключения договоров на вывоз мусора в частном секторе. Всего за неделю 78 частных домовладений заключили договоры на вывоз мусора, из них 10 – в поселке Томилино, 8 – в поселке Красково, 60 – в поселке Малаховка», – сказал Ружицкий.

Он добавил, что в поселке Томилино 1 905 частных домов, всего 595 домов заключили договоры, что составляет 31,2%. В поселке Красково 1 217 частных домов, всего 623 владельцев заключили договоры, это 51,2%. В поселке Малаховка 4 700 частных домов, 654 дома заключили договоры, это 13,9%.

«Всего из 8 042 частных домов в городском округе договоры на вывоз мусора заключили жители 2 092 домовладений, это 26%. В поселке Октябрьский 220 частных домовладений, у всех имеются договоры на вывоз мусора», – пояснил Ружицкий.

По его словам, ежедневно проводится проверка мусоровывозящих организаций, осуществляющих вывоз мусора с территории городского округа. За текущий период лимиты на вывоз мусора не превышены.