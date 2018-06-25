РИАМО - 25 июн. Онлайн-сервис по ремонту цифровых устройств «Чудо техники» продлевает бесплатную услугу удаленной ИТ-поддержки для держателей всех видов социальной карты москвича (СКМ) до 31 июля, говорится в сообщении пресс-службы департамента развития информационных технологий столицы.

«Услуга позволяет, используя специальное программное обеспечение, удаленно по интернету провести диагностику системы и устранить неисправности компьютера пользователя. Получить сертификат теперь можно до 31 июля 2018 года», – отмечается в сообщении.

В рамках услуги «Сертификат на бесплатную ИТ-поддержку» инженеры сервиса проводят диагностику компьютерной техники, удаляют вирусы и ошибки, дают рекомендации по оптимизации системы, рассказывают, как пользоваться городским сервисом по ремонту цифровых устройств и избежать проблем с мошенниками, а в случае серьезной проблемы с устройством помогают найти сервисный центр, сертифицированный городом.

Для получения услуги необходимо позвонить в «Чудо техники» по номеру +7 (495) 432-11-00 и сообщить номер СКМ либо самостоятельно зарегистрироваться на сайте help.ct.mos.ru/free и ввести номер СКМ в личном кабинете. Сертификат дает право на один бесплатный сеанс удаленной поддержки по интернету от «Чудо техники».

«Решение продлить акцию вызвано большим количеством звонков москвичей, которые не успели подать заявку во время проведения первого этапа акции в период с 21 февраля по 30 апреля 2018 года. Всего за это время мы получили более 1,5 тысяч заявок. Радует, что москвичи, уже получившие удаленную помощь, остались довольны оказанной услугой», – сказал руководитель «Чудо техники» Иван Бутурлин.

Проект «Чудо техники» создан при поддержке правительства Москвы. Цель проекта – легализация рынка ИТ-услуг по техподдержке и ремонту компьютерной и коммуникационной техники и создание единых стандартов качества оказания услуг. Городской сервис является платформой-агрегатором, объединяющим легальные сервисные центры Москвы, и успешно функционирует с ноября 2016 года.

В рамках проекта осуществляется ремонт компьютеров, ноутбуков, планшетов, смартфонов, фотоаппаратов и другой техники. Платформа распределяет заявки на ремонт между проверенными сервисными центрами, обеспечивает прозрачное ценообразование, контролирует качество и сроки ремонта.