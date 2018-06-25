РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 июн. В микрорайоне Климовск Подольска 26 июня отключат воду и свет в 16 многоквартирных домах, водоснабжения не будет с 10:00 до 13:00 из-за ремонтных работ, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

«По информации управляющей компании МУП «СЕЗ», 26 июня в микрорайоне Климовск с 10:00 до 13:00 в связи ремонтными работами по замене пожарных гидрантов будет отсутствовать водоснабжение в домах №№1, 3, 4, 6 по улице Революции, в доме №12 на улице 8 Марта и в домах №№3, 4 на Серпуховской улице», – говорится в сообщении.

Помимо этого, в связи с плановыми ремонтными работами подольского филиала ПАО «Мосэнерго» 26 июня с 13:00 до 17:00 не будет света в домах №№11, 11А, 13, 13А по проспекту 50-летия Октября, в домах №№3, 5 по улице Театральная и в домах №№5, 6/7 и 8А на улице Мичурина.