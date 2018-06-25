РИАМО – 25 июн. Специально для людей со сниженным порогом сенсорной чувствительности, а также с ментальными расстройствами в Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина впервые в России создали карту сенсорной безопасности музейного пространства, сообщает в понедельник ТАСС.

«У нас появилась сенсорная карта музея. Это инструмент, который абсолютно необходим нам, чтобы продолжать те шаги, которые мы делаем навстречу людям, которые должны быть частью этого мира», - сказала директор музея Марина Лошак.

По ее словам, ГМИИ - первый музей в России, который создал подобную карту.

Помещения музея на карте разделены на залы с минимальной сенсорной нагрузкой, которые рекомендуются для первого посещения. Залы с умеренной сенсорной нагрузкой рекомендованы для повторного посещения, а также для людей с умеренными сенсорными особенностями.

Карту можно получить при входе в музей. Также у особенных посетителей есть возможность подготовиться к визиту заранее, изучив карту в интернете. Выпуск осуществляется в рамках программы «Доступный музей».

«Мы постарались, чтобы в печатном виде карта была компактной и максимально интуитивно понятной человеку, который только что пришел в музей. На сайте вы найдете информацию гораздо более подробную. Это проект, о котором мы мечтали очень давно, начали его делать в 2016 году», - прокомментировала выпуск карты руководитель отдела инклюзивных программ музея Евгения Киселева.

По ее словам, помимо цели обозначить пространства со сниженной и умеренной сенсорной нагрузкой, была задача выстроить маршруты так, чтобы посетитель сумел увидеть произведения разнообразных жанров.

«Безопасно, значит, свободно. Люди с особенностями приходят, чувствуют себя комфортно, расслабленными, а значит, могут познавать, в чем и состоит функция музея. Карта дает возможность понять, где для разных уровней специфики человека с особенностями есть разные маршруты», - добавила директор ГМИИ имени Пушкина.

Для создания сенсорной карты создали специальный комитет. В него, помимо специалистов Пушкинского музея, вошли представители благотворительного фонда «Абсолют- Помощь», федерального ресурсного центра по комплексному сопровождению детей с расстройствами аутистического спектра МГППУ, фонда содействия решению проблем аутизма в России «Выход», «Центра лечебной педагогики» и другие.