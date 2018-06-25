РИАМО - 25 июн. Медицинский вертолет эвакуирует в больницу пострадавшего в аварии с участием легковушки и грузового авто на МКАД, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности Москвы.

«Экипаж санитарного вертолета Московского авиационного центра вылетел в район 56-61 километра МКАД, где произошло ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика. С места аварии экипаж эвакуировал одного пострадавшего с различными травмами в специализированное лечебное учреждение», – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в полете пострадавшего сопровождала авиамедицинская бригада.