РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 25 июн. Во дворах городского округа Люберцы установили 107 площадок, 55 из них детские игровые площадки, остальные 52 – спортивные, сообщил в понедельник на оперативном совещании глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«На территории городского округа Люберцы продолжаются работы по комплексному благоустройству дворовых территорий. Всего в 2018 году установят 61 детскую игровую и 57 спортивных площадок. В настоящее время завершены работы по установке 55 детских игровых и 52 спортивных площадок», – сказал Ружицкий.

Он добавил, что на минувшей неделе выполнены работы по санитарной опиловке 39 и вырубке 13 деревьев. Ведутся работы по покосу газонов на городских и придомовых территориях, за неделю покосили более 300 тысяч квадратных метров травы. На дворовых территориях силами УК проводится ямочный ремонт, устранено 408 ям общей площадью 512 квадратных метров.

«С 15 по 21 июня сотрудники территориального отдела Госадмтехнадзора Московской области вынесли 18 постановлений на общую сумму 505 тысяч рублей за ненадлежащее состояние и содержание территории. Внештатные сотрудники Госадмтехнадзора Подмосковья вынесли 9 постановлений на общую сумму 9 тысяч рублей за размещение транспортных средств в неустановленных для этих целей мест», – заключил Ружицкий.