РИАМО - 25 июн. В онкорадиологических центрах в подмосковных Балашихе и Подольске прошли лечение уже более 200 первых пациентов, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

«Все пациенты получили полный курс лучевой терапии, 80% из них – по высокотехнологичным методикам», – сообщил министр здравоохранения региона Дмитрий Марков.

Министр напомнил, что этой весной в Подмосковье заработали новые онкорадиологические центры в Балашихе и Подольске. Это стало возможным благодаря совместной работе региональных властей и инвесторов в рамках государственно-частного партнерства.

«Каждый из центров позволяет выполнять 20 тысяч диагностических исследований в год и лечить порядка 3 тысяч человек. Жители получают диагностические и лечебные услуги в каждом онкорадиологическом центре бесплатно в рамках ОМС по направлению лечащего врача. По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева учреждение укомплектовано высокотехнологичным оборудованием», – подчеркнул он.

Министр добавил, что для работы в центрах пригласили медицинских специалистов, имеющих опыт работы в ведущих российских и зарубежных онкологических клиниках, а также в научных учреждениях.

Показатель смертности от новообразований в Подмосковье один из самых низких в России. Согласно данным Росстата, в 2017 году она снизилась на 15,5%.