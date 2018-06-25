РИАМО (СТУПИНО) - 25 июн. В городском округе Ступино с начала купального сезона зафиксировали первый случай гибели человека на воде, сообщил Ступинскому информагентству источник в Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС).

По данным агентства, 24 июня в 17:37 поступил звонок от очевидца, который сообщил, что в озеро Глубокое, расположенное между деревнями Привалово и Ивановское в городском округе Ступино, зашел купаться 22-летний житель Москвы и не вернулся.

«Спасатели несколько часов исследовали водоем. Поиски увенчались успехом лишь сегодня (25 июня – ред.). В 11:55 тело погибшего было извлечено из воды», – сказал собеседник агентства.

По сведениям агентства, с начала купального сезона это первый случай гибели человека на воде в городском округе Ступино.