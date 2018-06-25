РИАМО - 25 июн. Порядка 10 тысяч человек посетили ярмарку «Сад и огород» в подмосковном Раменском, на которой смогли приобрести продукты, текстиль и другие товары, говорится в сообщении пресс-службы ООО «Торговые ряды «Раменское».

«С 22 по 24 июня успешно прошла тематическая ярмарка под названием «Сад и огород», организованная для реализации товаров повседневного спроса и продуктов питания с участием товаропроизводителей и крестьянско-фермерских хозяйств из Московской, Липецкой, Таганрогской и других областей», - говорится в сообщении.

К примеру, жители Раменского смогли приобрести местную овощную и молочную продукцию, клубнику из Таганрога, огурцы из Луховиц, текстиль из города Иваново. Всего на ярмарке работало 48 торговых мест.

Качество представленной продукции строго контролировалось представителями ветеринарной лаборатории. За время проведения ярмарки не было выявлено ни одного случая продажи некачественной продукции.

Кроме того, 23 июня для посетителей ярмарки подготовили насыщенную праздничную программу с музыкальным сопровождением. Перед жителями выступили артисты центра казачьей культуры «Вольная станица» из Раменского.