РИАМО - 25 июн. Порядка 30 гектаров лесных массивов Балашихи убрали от мусора и валежника во время субботника, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«23 июня в Балашихе мы провели очередной субботник по уборке лесных массивов от мусора и поваленных веток. Всего привели в порядок территорию площадью около 30 гектаров», – сказал глава Балашихи Сергей Юров.

Он добавил, что участники субботника собрали более 42 кубических метров мусора, а всего на уборку вышло более 500 человек.

«В субботнике приняли участие сотрудники администрации Балашихи, комитеты общественного самоуправления, организации и предприятия, жители города», – отметил он.

Также по поручению главы Балашихи в субботнике приняли участие члены Общественной палаты округа – они убрали территорию усадьбы Пехра-Яковлевское.

Ранее Юров сообщил, что субботники в лесопарках в Балашихе будут проходить ежемесячно до октября.