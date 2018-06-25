РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 июн. Член совета по присуждению премии «Наше Подмосковье» Евгений Мартынов отметил два проекта, достойных участия в конкурсе, в числе которых кинопроект о Подольских курсантах и проект «Спасая детство», передает корреспондент «РИАМО в Подольске».

Ежегодную премию «Наше Подмосковье» учредил губернатор Московской области Андрей Воробьев в 2013 году. Она присуждается за реализованные социально значимые проекты, ее цель – поддержка и поощрение активных жителей региона. В текущем году презентация проектов будет проходить в Подольске 25 и 26 июня. В понедельник в мероприятии ожидается участие порядка 150 человек, которые начинаются с буквы А по букву Л. Презентация будет проходить до 18:00. Всего жители горокруга подали на соискание более 300 заявок.

«У подольчан есть достойные проекты. Безусловно нужно отметить вторую часть проекта народной кинокартины, посвященной подвигу Подольским курсантам. Его курирует депутат Госдумы Вячеслав Фетисов, очень большое количество жителей округа его поддерживают. Также как куратор федерального проекта «Мы молодые родители» я хотел бы отметить и проект «Спасая детство», направленный на поддержку отказников и детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации», – сказал Мартынов.

Он отметил, что авторы проекта, направленного на поддержку детям, активно работают с больницами и родильными домами, причем вне черты городского округа.

26 июня, во второй день, в презентации проектов будут участвовать конкурсанты с фамилиями, которые начинаются с буквы М по Я. Призовой фонд премии традиционно составит 180 миллионов рублей. Количество победителей составит 2 018 человек. Помимо этого, в год добровольцев и волонтеров организованы и специальные премии для волонтеров в каждой из четырех категорий.