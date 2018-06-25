РИАМО - 25 июн. Железнодорожники ввели в график движение пригородных поездов на Рижском и Курском направлениях Московской железной дороги (МЖД) после вынужденной остановки поезда, говорится в сообщении пресс-службы МЖД.

В понедельник в 7:48 на перегоне Павшино - Нахабино Рижского направления МЖД по техническим причинам был остановлен пригородный поезд компании-перевозчика сообщением Новоиерусалимская – Москва. В результате незапланированной остановки электрички было затруднено движение пригородных поездов в сторону Москвы.

«Пригородные поезда Рижского и Курского направления МЖД отправляются в рейсы по расписанию», – говорится в материале.