РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 25 июн. Глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий в понедельник на оперативном совещании в администрации призвал жителей проголосовать на портале «Добродел» за дороги, которые отремонтируют в 2019 году, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

«В настоящее время формируется программа по ремонту и благоустройству региональных и муниципальных дорог Московской области на 2019 год. Жители городского округа выберут какие дороги будут включены в план ремонта, где необходимо установить освещение, создать парковку или ликвидировать пробку, построить тротуар или пешеходный переход. Призываю жителей активно голосовать за ту или иную дорогу», – сказал Ружицкий.

Он уточнил, что голосование проводится на сайте «Добродел».

«На сегодняшний день в городском округе Люберцы уже завершены работы по ремонту дорог на 19 улицах, в работе находится одна дорога. В начале июля начнется вторая волна ремонтных работ, в нее войдут 18 дорог местного значения», – пояснил Ружицкий.

По его словам, адресный перечень опубликован на официальном сайте городского округа Люберцы и на официальных страницах в социальных сетях управления дорожного хозяйства администрации.