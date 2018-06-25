РИАМО - 25 июн. Комитет по ценам и тарифам Московской области установил тарифы на теплоснабжение для агрокомплекса «Иванисово», расположенного в городском округе Электросталь, соответствующий документ имеется в распоряжении РИАМО.

Агрокомплекс «Иванисово» выступает как теплоснабжающая организация, которая поставляет тепло потребителям.

«Установить тарифы на теплоноситель, поставляемый ООО «Агрокомплекс «Иванисово», владеющим источником тепловой энергии, на котором производится теплоноситель, на территории городского округа Электросталь Московской области», - говорится в документе.

В период по 30 июня 2018 года тариф на тепло установлен в размере 51,45 рубля за кубометр, с 1 июля 2018 года тариф составит 53,06 рубля за кубометр.

В начале июня губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил Электросталь, где познакомился с работой высокотехнологичного тепличного комплекса «Иванисово» и пообщался с его сотрудниками.

Сейчас в тепличном комплексе выращивают огурцы с применением новейших голландских технологий. В дальнейшем предприятие планирует ежегодно выпускать более 20 тысяч тонн огурцов, томатов и салата, чтобы круглый год обеспечивать овощами жителей Подмосковья, Москвы и других городов ЦФО. Бюджет проекта превышает 6 миллиардов рублей.

В тепличном комплексе «Иванисово» уже создано около 500 рабочих мест, после ввода в эксплуатацию второй и третьей очередей число работников увеличится до 1,5 тысяч. Предприятие позволяет жителям Электростали найти квалифицированную и хорошо оплачиваемую работу рядом с домом. О важности создания рабочих мест для жителей Подмосковья неоднократно говорил глава региона Андрей Воробьев.

«Мы должны усилить работу по поиску и привлечению инвесторов, по созданию рабочих мест. В тех районах, которые мы посещали недавно, много позитивных откликов людей, которые получили работу там, где живут. Если раньше они тратили 2-3 часа на дорогу, то сегодня имеют возможность за 15 минут доехать до рабочего места и получать достойную заработную плату», — отмечал ранее Воробьев.