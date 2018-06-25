РИАМО - 25 июн. В Московском доме книги на Новом Арбате за восемь дней чемпионата мира по футболу в три раза увеличились продажи матрешек и в полтора раза - книг о футболе, сообщил в понедельник РИАМО сотрудник пресс-службы книжного магазина.

«За восемь дней чемпионата в четыре раза возросли продажи магнитов с футбольной тематикой и с символикой Москвы и России и почти в три раза продажи таких национальных сувениров, как матрешки. Среди гостей столицы спросом пользуются книги о Москве. Продажи книг о футболе в среднем выросли на 50%», - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что во время проведения чемпионата мира по футболу Московский дом книги иностранные туристы стали посещать в 12 раз чаще. При этом большинство покупателей представляют страны Латинской Америки: Мексику, Бразилию и Аргентину.

При этом болельщики в основном покупают различную сувенирную продукцию с видами Москвы, а также предметы футбольной тематики, в том числе с официальным талисманом мундиаля с волком Забивакой.

«Мы организовали выкладку товаров с символикой FIFA – это значки, фигурки, наклейки, кружки, бейсболки, книги о футболе, нумизматическая продукция. Сейчас можно отметить общий рост продаж таких товаров примерно в пять раз. Кроме того, спросом пользуется вышедший специально к чемпионату путеводитель по всем 11 городам, в которых проходят матчи», – сказала руководитель сети книжных магазинов «Московский дом книги» Надежда Михайлова.

Она добавила, что в Доме книги на Новом Арбате работают англоговорящие сотрудники, которые готовы рассказать гостям столицы об ассортименте центрального магазина сети.

«Ожидается, что к концу чемпионата продажи еще возрастут – болельщики и спортсмены из разных стран будут покидать страну и, конечно, захотят купить сувениры на память», – отметила Михайлова.

Россия первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу FIFA. Игры проходят в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге. ЧМ-2018 завершится 15 июля.