РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 25 июн. В городском округе Люберцы с 18 по 25 июня подрядные организации заделали порядка 400 аварийных ям на региональных и муниципальных дорогах, сообщил в понедельник глава муниципалитета Владимир Ружицкий на оперативном совещании в администрации.

«На минувшей неделе, с 18 по 25 июня, ямы устранялись на региональных автомобильных дорогах Марусино-Зенино-Некрасовка, Хлыстово-Мотяково-Новый Милет. Всего порядка 160 квадратных метров – это примерно 80 выбоин. 320 ям зафиксировано и устранено на муниципальных дорогах, для этих целей израсходовано 27 тонн асфальта», – сказал Ружицкий.

Он добавил, что за неделю подрядные организации отремонтировали четыре тротуара, траву покосили на территории 37 километров вдоль региональных трасс.

«За неделю сотрудники ГИБДД выявили 504 нарушения правил дорожного движения (ПДД), эвакуировали 79 транспортных средств, выписали штрафов на сумму 583 тысячи рублей», – заключил Ружицкий.