РИАМО - 25 июн. Карантин по бешенству животных установили в селе Петровское Щелковского района Подмосковья, соответствующее постановление губернатора Московской области от 21 июня 2018 года имеется в распоряжении РИАМО.

«Установить с даты подписания настоящего постановления ограничительные мероприятия (карантин), запретив проведение выставок собак и кошек, выводки и натаски собак, торговлю домашними животными, вывоз собак, кошек и диких животных за пределы карантированной территории, в границах неблагополучного по бешенству животных населенного пункта: село Петровское сельского поселения Огудневское Щелковского муниципального района», - говорится в тексте документа.

При этом запрещается торговля домашними животными, отлов и вывоз диких животных за пределы угрожаемой зоны в границах: от восточной границы деревни Мишнево сельского поселения Трубинское до западной границы поселка Клюквенный сельского поселения Огудневское и далее на север вдоль границы Щелковского муниципального района до восточной границы деревни деревни Мишнево.

Бешенство – смертельно опасное заболевание. В случае укуса, оцарапания и ослюнения животным необходимо немедленно обращаться за медицинской помощью для антирабического лечения вакциной, которая вырабатывает высокий уровень иммунитета против бешенства. Прививки против этого заболевания проводят бесплатно, кроме того, ежегодно получать профилактические прививки против бешенства должны домашние собаки и кошки.