РИАМО - 25 июн. Дожди, прошедшие в столице 24 июня, принесли почти 10% от месячной нормы осадков, они также вызвали похолодание в городе, в результате чего температура понизилась почти на 12 градусов, в понедельник в Москве осадков не ожидается, сообщается на сайте «Метеоновости».

Во второй половине дня 24 июня погода в Московском регионе резко поменялась. Прохождение атмосферных фронтов сопровождалось локальными дождями и порывистым ветром. Температура воздуха начала понижаться и с 15 часов до полуночи, по данным метеостанции ВДНХ, понизилась почти на 12 градусов (с плюс 27,7 до плюс 15,8 градусов).

«Максимальное количество осадков за вторую половину воскресенья и первую половину ночи составило 5-6 миллиметров. Но дожди прошли не повсеместно, в отдельных районах дождя не выпало ни капли», — говорится в сообщении.

В понедельник Московский регион оказался уже в тыловой части циклона или на северо-восточной окраине приближающегося с запада антициклона. При переменной облачности обойдется без осадков. Но холодный воздух прогреется лишь до плюс 19-24 градусов.

Норма осадков в июне составляет 75 миллиметров.