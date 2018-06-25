РИАМО - 25 июн. Мосгорсуд 12 июля рассмотрит апелляционные жалобы на приговор гражданке США Жанне Булах, обвиняемой по делу о хищении 11,8 миллиарда рублей из бюджета Подмосковья, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы суда.

«Мосгорсуд проверит законность приговора Булах 12 июля», - сказал собеседник агентства.

В январе 2018 года Басманный суд Москвы заочно приговорил к 11 годам колонии гражданку США Жанну Булах . Суд признал ее виновной в совершении мошенничества и легализации денежных средств и иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения преступления.

Ранее СК РФ сообщал, что, по данным следствия, Булах вместе с сообщниками в 2005-2008 годах мошенническим путем совершила хищение права требования задолженности у предприятий ЖКХ к муниципальным образованиям Московской области, а также имущества «Ипотечной корпорации Московской области» и «Московской областной инвестиционной трастовой компании» на общую сумму 11,8 миллиарда рублей.

Полученные денежные средства были перечислены на счета иностранных компаний и в дальнейшем использованы на приобретение предметов роскоши и недвижимости за границей. Легализация денежных средств была произведена путем заключения фиктивных сделок.

Ранее по делу уже были осуждены трое фигурантов: Валерий Носов, Владислав Телепнев и Елена Кузнецова. В настоящее время продолжается процедура экстрадиции обвиняемого экс-министра финансов Подмосковья Алексея Кузнецова из Франции в Россию.